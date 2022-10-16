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الأحد، 16-10-2022 01:12 م

اعتداء على مدير مستشفى الرمثا الحكومي

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الوكيل الإخباري-تعرض مدير مستشفى الرمثا الحكومي الدكتور عبد العزيز الذيابات وعدد من الكادر الإداري والطبي اليوم الأحد، لاعتداء من عدد من المرافقين لحالة مرضية.

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وقال مدير صحة الرمثا الدكتور ظاهر البلص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مدير المستشفى تعرض لرضوض وكدمات في الوجه والانف ولجرح قطعي فوق الحاجب الأيمن، اضافة إلى إصابة عدد من الكادر الإداري والطبي لرضوض وكدمات جراء الاعتداء.


وبين أن هذه الواقعة لا تخص الطبيب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة مجتمعية، وفيها الكثير من التعدي على حقوق جموع الأطباء والمرضى والمواطنين، داعيا الجهات الرسمية لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة والمطلوبة لوقف الاعتداءات على الأطباء وتحسين سبل حمايتهم، مؤكدا أنهم يعملون في ظروف وأوقات صعبة ويواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات الصحية المثلى للمواطنين والمراجعين.


وأضاف أن مدير المستشفى حاول التحاور مع المرافقين للحالة المرضية لتقديم المساعدة لهم، إلا أن المرافقين للحالة اعتدوا فورا عليه دون سابق إنذار وعلى عدد من الكادر الإداري والطبي كذلك.

 




 

 


 

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