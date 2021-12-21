اعتزال النابلسي يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
تصدر وسم #أدهم_النابلسي عبر منصة تويتر في المملكة اليوم الثلاثاء وذلك بعد أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الغناء عبر فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب".
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" فيديو اعتزال النابلسي مشيرين إلى أن "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه".
وأضافوا أنه من الصعب اعتزال الشهرة والمال والتوبة إلى الله منوهين أنه قرارا صعبا ويعبر عن قوة إرادة الفنان ادهم.
وكان النابلسي قال خلال الفيديو يوم أمس الإثنين"الهدف الأسمى لخلقنا هو عبادة الله، والطريق الي كنت فيه لا يرضي الله".
«لله أشَدّ فرحًا بتوبة عبده» .. ألا نفرح نحن؟— قصي عاصم العسيلي (@qalosaily) December 20, 2021
في ظلّ انتشار التفاهة، نفرح بهكذا أخبار، داخل هذا الوسط بالذات، فرحت بهذا المقطع، بالكلام، بالاتّزان، وأكثر ما لفت انتباهي، ذكر الغاية من الحياة، والهدف، ثم قراءة الآية، وهي نتاج خلوة ومراجعة للذات#أدهم_النابلسي pic.twitter.com/7JeUganGxE
عندما يتعالى أحدهم فوق الشهرة فإنه يعطي الأمل لكل الجيل الذي ظن في سطوة الشهرة أنها هي الغاية ودونها كل وسيلة تبذل.عندما يعتزل كل الهالة التي تغدقها عليه والمكانة التي تضعه فيها فإنه يعيد لنا ذواتنا الحقيقة التي مسختها السوشال ميديا وعرابي الفولورز و عباد اللايكات#أدهم_النابلسي— Nawras Abu Saleh (@Nawrasabusaleh) December 20, 2021
يا ريت كلنا نمسح أغاني أدهم النابلسي من ال playlist 🙏❤— سارة ⚡ (@ssrahsq) December 20, 2021
يلي عملو ادهم النابلسي اقل ما يقال عليه انو اسطوري— Abdelaziz⚡️ (@tyr22a) December 20, 2021
لما انت تكون بعز شبابك وبعز طلعتك وحواليك كل هالمغريات من حفلات وسهر وفلوس وشهرة وعالم وتكون من انجح العالم بمهنتك وتقرر تترك كل هاد
كرمال مين ؟
كرمال عبادة ورضا رب العالمين عليك وكرمال تكسب اخرتك ودنيتك فأنت قدوة .. حرفيا قدوة
اللهم اغفر لعبدك #أدهم_النابلسي وتب عليه وزده من بركات السماء والأرض واغنه بحلالك عن حرامك ❤— أحمد راضي (@ahmed_rade_2017) December 20, 2021
اللهم كما رددته إلى طريق الحق ردنا إليه مردا جميلا يا رحيم
بالوقت اللي أحبطنا فيه "صُناع المحتوى" بتصرفات غربية غريبة مقرفة بعيدة عن الدين وعن العروبة والمروءة ...— Ghadeer Talal Al Shurafat 🇯🇴🤍 (@Ghadeer48489416) December 20, 2021
بشّرنا أدهم وأسعدنا 💙
اللهم ارزقه الثبات#ادهم_النابلسي
أدهم النابلسي اعتزل وحتى صراحه طريقة اعتزالو رائعه جدا الله يثبتو عليها ❤️— حماده - 𓂆🇵🇸 Hamada (@BeshawyA) December 20, 2021
وبالتأكيد أدهم يعلم انّ هذا القرار سيدفع ثمنه خسارة دنيوية وشهرة ومال وهو ما اعتاد عليه! لكنها القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء— Hamza Alrefaie (@alrefaie_hamza) December 20, 2021
وهذه رسالة ونداء لتلك "الذوات التي مسختها السوشال ميديا"
ربنا يثبتك يا ادهم#ادهم_النابلسي
الحمد لله هذا الخبر أفضل خبر سمعتوا من فترة ربنا يوفقك ويثبتك #أدهم_النابلسي pic.twitter.com/aTFLJMwQZo— مجدي كامل 📚☕🇵🇸 (@magdykamel1995) December 20, 2021
هذا الاعتزال للفن بشكله الهابط والتوبة عنه في أوج الشهرة وألق الأضواء لشخص يملك 3.7 مليون متابع يوتيوب وأغانٍ حققت مئات الملايين من المشاهدات لأجل الله لهو درس لنا جميعا ..ثبّتك الله يا #ادهم_النابلسي وحماك من كل سوء pic.twitter.com/yaHeHGEF3Y— عدنان حميدان | Adnan Hmidan (@AdnanHmidan) December 20, 2021