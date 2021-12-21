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الثلاثاء، 21-12-2021 09:37 ص

اعتزال النابلسي يتصدر تويتر في المملكة

ادهم


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
تصدر وسم #أدهم_النابلسي عبر منصة تويتر في المملكة اليوم الثلاثاء وذلك بعد أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الغناء عبر فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب".

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" فيديو اعتزال النابلسي مشيرين إلى أن "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه".


وأضافوا أنه من الصعب اعتزال الشهرة والمال والتوبة إلى الله منوهين أنه قرارا صعبا ويعبر عن قوة إرادة الفنان ادهم.


وكان النابلسي قال خلال الفيديو يوم أمس الإثنين"الهدف الأسمى لخلقنا هو عبادة الله، والطريق الي كنت فيه لا يرضي الله".

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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