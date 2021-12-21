اعتزال النابلسي يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



تصدر وسم #أدهم_النابلسي عبر منصة تويتر في المملكة اليوم الثلاثاء وذلك بعد أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الغناء عبر فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب".

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" فيديو اعتزال النابلسي مشيرين إلى أن "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه".



وأضافوا أنه من الصعب اعتزال الشهرة والمال والتوبة إلى الله منوهين أنه قرارا صعبا ويعبر عن قوة إرادة الفنان ادهم.



وكان النابلسي قال خلال الفيديو يوم أمس الإثنين"الهدف الأسمى لخلقنا هو عبادة الله، والطريق الي كنت فيه لا يرضي الله".





في ظلّ انتشار التفاهة، نفرح بهكذا أخبار، داخل هذا الوسط بالذات، فرحت بهذا المقطع، بالكلام، بالاتّزان، وأكثر ما لفت انتباهي، ذكر الغاية من الحياة، والهدف، ثم قراءة الآية، وهي نتاج خلوة ومراجعة للذاتpic.twitter.com/7JeUganGxE «لله أشَدّ فرحًا بتوبة عبده» .. ألا نفرح نحن؟في ظلّ انتشار التفاهة، نفرح بهكذا أخبار، داخل هذا الوسط بالذات، فرحت بهذا المقطع، بالكلام، بالاتّزان، وأكثر ما لفت انتباهي، ذكر الغاية من الحياة، والهدف، ثم قراءة الآية، وهي نتاج خلوة ومراجعة للذات #أدهم_النابلسي December 20, 2021

عندما يتعالى أحدهم فوق الشهرة فإنه يعطي الأمل لكل الجيل الذي ظن في سطوة الشهرة أنها هي الغاية ودونها كل وسيلة تبذل.عندما يعتزل كل الهالة التي تغدقها عليه والمكانة التي تضعه فيها فإنه يعيد لنا ذواتنا الحقيقة التي مسختها السوشال ميديا وعرابي الفولورز و عباد اللايكات #أدهم_النابلسي December 20, 2021

يا ريت كلنا نمسح أغاني أدهم النابلسي من ال playlist 🙏❤ — سارة ⚡ (@ssrahsq) December 20, 2021

يلي عملو ادهم النابلسي اقل ما يقال عليه انو اسطوري

لما انت تكون بعز شبابك وبعز طلعتك وحواليك كل هالمغريات من حفلات وسهر وفلوس وشهرة وعالم وتكون من انجح العالم بمهنتك وتقرر تترك كل هاد

كرمال مين ؟

كرمال عبادة ورضا رب العالمين عليك وكرمال تكسب اخرتك ودنيتك فأنت قدوة .. حرفيا قدوة — Abdelaziz⚡️ (@tyr22a) December 20, 2021



اللهم كما رددته إلى طريق الحق ردنا إليه مردا جميلا يا رحيم اللهم اغفر لعبدك #أدهم_النابلسي وتب عليه وزده من بركات السماء والأرض واغنه بحلالك عن حرامك ❤اللهم كما رددته إلى طريق الحق ردنا إليه مردا جميلا يا رحيم December 20, 2021



بشّرنا أدهم وأسعدنا 💙

اللهم ارزقه الثبات بالوقت اللي أحبطنا فيه "صُناع المحتوى" بتصرفات غربية غريبة مقرفة بعيدة عن الدين وعن العروبة والمروءة ...بشّرنا أدهم وأسعدنا 💙اللهم ارزقه الثبات #ادهم_النابلسي December 20, 2021

أدهم النابلسي اعتزل وحتى صراحه طريقة اعتزالو رائعه جدا الله يثبتو عليها ❤️ — حماده - 𓂆🇵🇸 Hamada (@BeshawyA) December 20, 2021





وهذه رسالة ونداء لتلك "الذوات التي مسختها السوشال ميديا"



ربنا يثبتك يا ادهم وبالتأكيد أدهم يعلم انّ هذا القرار سيدفع ثمنه خسارة دنيوية وشهرة ومال وهو ما اعتاد عليه! لكنها القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاءوهذه رسالة ونداء لتلك "الذوات التي مسختها السوشال ميديا"ربنا يثبتك يا ادهم #ادهم_النابلسي December 20, 2021