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اعتصام أمام التعليم العالي بسبب الغاء منح دراسية في الجزائر والوزارة توضح

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الإثنين، 22-07-2024 02:25 م

اعتصام أمام التعليم العالي بسبب الغاء منح دراسية في الجزائر والوزارة توضح

ورارة-التعليم


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

اعتصم مجموعة من الطلبة أمام وزارة التعليم العالي، احتجاجا على الغاء منح دراسية في الجزائر.

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وقال طلبة، لـ "الوكيل الإخباري"، إنهم خرجوا للاعتصام، أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بمنحهم مقاعد بالمنح المقدمة من الدول الأخرى او المنافسة على المقاعد الدراسية في الجامعات الأردنية مع طلبة دفعة 2006.


وأشاروا أن وزارة التعليم العالي أعلمتهم بقرار الغاء المنحة في شهر شباط الماضي بالرغم من صدوره في شهر كانون الأول من العام الماضي على حد وصفهم.


وطالب بإعطائهم حق الأولوية بالمنح الدراسية العام القادم واعفائهم من سنة اللغة.


بدوره قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، ان قرار الغاء المنح الدراسة صدر عن دولة الجزائر وليس عن التعليم العالي، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي حاول مرارا الغاء القرار بطرق دبلوماسية، لكن دون جدوى.

        
واكد ان بإمكان الطلبة الالتحاق بالجامعات الأردنية وفقا لمعدلاتهم الدراسية حسب قبولات السنة التي تقدموا بها .

 




 

 


 

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