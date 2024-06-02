اعتصام لأصحاب مكاتب العاملات أمام وزارة العمل

الوكيل الاخباري- قررت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين تنفيذ اعتصام أمام وزارة العمل الأحد، لحين تنفيذ مطالب النقابة وأبرزها وقف فتح باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة، وتفعيل تأمين هروب عاملات المنازل، والحد من انتشار ظاهرة "سماسرة" الاتجار بالبشر.



وادعى رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري في بيان صحفي أنّ الوزارة تفتح باب ترخيص مكاتب أخرى بقصد "تدمير القطاع"، قائلا: إنه "يهدد المكاتب الحالية بالإغلاق، وفقدان قرابة 700 فرصة عمل.



ووفقا للبيان قال الفاعوري، إنّ وزيرة العمل ناديا الروابدة أغلقت باب الحوار مع النقابة، ورفضت أيضا الأخذ بالمبررات التي طرحها فريق التفاوض من النقابة في لقاء جمعهم معها في وزارة العمل قبل أيام.



وبين أنه تم توضيح سلبيات القرار الذي اتخذته الروابدة وآثاره السلبية على القطاع، كما تم اقتراح عمل دراسة محايدة حول واقع قطاع الاستقدام في الأردن، إلا أن الحلول البديلة التي قدمتها النقابة رُفضت.



ووصف الفاعوري القرار، بأنه فردي وغير تشاركي مع النقابة، ويخالف التوجيهات الملكية بإشراك القطاع الخاص بالقرار، وغير مدروس.

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وكانت وزيرة العمل الروابدة قد وافقت على السماح بترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل.



