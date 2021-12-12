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الأحد، 12-12-2021 04:35 م

اعتصام لسائقي التطبيقات الذكية احتجاجا على تخفيض العمر التشغيلي لمركباتهم إلى 5 سنوات - فيديو

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الوكيل الاخباري – نفذ العاملون في التطبيقات الذكية لنقل الركاب اعتصاما أمام هيئة النقل البري احتجاجاً على عدم الموافقة على تجديد تصاريح السيارات المصنعة في عام 2014.

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وقال سائقو التطبيقات الذكية إن هيئة النقل لا تلتفت إلا مطالبهم ولم توقف تغول شركات النقل الذكي على أصحاب السيارات مؤكدين أن الهيئة توصلت إلى تفاهمات مع الشركات، ولم تستطع إلزامهم بالتنفيذ.


وبين السائقون أن الشركات بدأت بالتغول عليهم منذ بداية العام 2021، عندما رفعت نسبة الشركات الى 35%، فيما كانت تقتطع 15% سابقاً.


وأوضح السائقون أن هيئة النقل وافقت سابقا على أن يكون العمر التشغيلي للمركبات 7 سنوات فيما عادت الهيئة إلى تثبيت العمر التشغيلي عند 5 سنوات.


وردت الهيئة على مطالب السائقين على لسان مصدر مطلع لـ"الوكيل الاخباري" بأن الهيئة تضع دائما ملف التطبيقات الذكية على طاولة نقاشاتها، مؤكداً أن الهيئة تتشاور دائما مع أصحاب العلاقة والجهات المختصة وتراعي مصالح العاملين والشركات.


وبين المصدر أن قرار زيادة العمر التشغيلي الى 7 سنوات جاء كاستثناء من الهيئة للعاملين، بسبب جائحة كورونا، وتعويضاً عن فترة الاغلاقات التي حصلت، والآن عاد تطبيق النظام كما كان سابقاً قبل بدء جائحة كورونا.


وكانت هيئة تنظيم النقل البري وافقت على منح سنة إضافية تشغيلية لمركبات تطبيقات النقل الذكية لسنة صنع 2014، وفق مقرر لجنة السياحة والآثار والخدمات البرلمانية النائب سالم العمري.


وقال العمري، إن الهيئة أعطت السائقين مهلة تسديد رسوم ترخيص مركباتهم لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، على أن تسدد قبل المدة المحددة.


وأشار إلى أن لجنة السياحة والآثار والخدمات البرلمانية ستتابع موضوع مركبات تطبيقات النقل الذكية فيما يخص المطالب التي ينادون بها منذ نحو عامين، التي تتمثل بتجديد تصريح مركبات التطبيقات الذكية عن طريق هيئة النقل، وعدم الرجوع إلى الشركة الأم، إضافة إلى خفض قيمة النسبة المقتطعة من سائقي التطبيقات الذكية من 30% إلى 15%، وزيادة العمر التشغيلي من 7 سنوات إلى 9 سنوات، وعدم حظر السائقين إلا بقرار من هيئة النقل البري.


سائقو تطبيقات النقل الذكية كانوا قد اعتصموا قبل أكثر من أسبوعين أمام وزارة النقل للمناداة بمطالبهم، وبدوره أكد وزير النقل وجيه عزايزة أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية خلال أسبوعين لبحث موضوع التطبيقات والحلول الجذرية فيما يتعلق بتطبيقات النقل الذكية سواء كان على مستوى السائقين أو الشركات التي تعمل في هذا المجال وعلاقتها في النقل العام.

 


 




 

 


 

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