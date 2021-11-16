الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

اجراءات مشددة على اقامة الاعراس في المزارع الغير مرخصة

الرجال أكثر إرتكاباً لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

الأردن والسويد يترأسان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا

الداخلية :منع إقامة بيوت العزاء و الأفراح خارج الصالات المرخصة

الادارة المحلية : اغلاق أي مزرعة غير مرخصة تؤجر للمناسبات

1500 معاملة أنجزها مركز ترخيص مرج الحمام في يوم افتتاحه

مواطن يطلق النار على آخر ثم يصيب نفسه في البادية الجنوبية

الثلاثاء، 16-11-2021 09:26 ص

اعتصام لعاملين بالأونروا في المملكة

main_image61935cf792cc4


الوكيل الاخباري- سينفذ عاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن، اعتصاما لمدة ساعتين، الثلاثاء، وذلك للمطالبة بـ "حقوقهم"، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي لدعم الوكالة التي تواجه "تهديدا وجوديا".

اضافة اعلان

 

وقالت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين، إن ذلك جاء التزاما بقراراتها في "تنفيذ الإجراء التصعيدي الثاني بالاعتصام لمدة ساعتين في يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وذلك بالتزامن مع اجتماع الدول المانحة في بروكسل".

وتقرر تأخير دوام الطلبة لمدة ساعتين عن التوقيت المعتاد في المدارس في الفترات الثلاث، بحيث "تقوم إدارة المدرسة بتبليغ الطلبة بالطرق المتبعة"، بحسب بيان المؤتمر العام لاتحاد العاملين في الأردن.

"كلية تدريب عمان وكلية العلوم والآداب ومركز التطوير التربوي يبدأ الاعتصام الساعة الثامنة صباحا، على أن يعتصموا في مكان واحد أمام البوابة الخارجية لكلية تدريب عمّان" وفق ما أفاد البيان. إضافة إلى اعتصام في كلية وادي السير الساعة 8 صباحا.

أما عمال صحة البيئة ومكاتب مديري المخيمات فيبدأ الاعتصام الساعة 10:30 صباحا. ومكاتب المناطق ودائرة النقليات وصندوق التمويل الصغير ومكتب إقليم الأردن الساعة العاشرة صباحا.

وفي المراكز الصحية ابتداء من الساعة 11:30 ظهرا.

ودعا البيان، إلى "التباعد ولبس الكمامات واستخدام المعقمات"، إضافة إلى "توثيق وتصوير الاعتصام في كل موقع ليتم تعميمه لاحقا حتى تصل الرسالة الواضحة إلى الدول المانحة والمضيفة وإدارة الوكالة بأن الموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم ومكتسباتهم وتطلعاتهم".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5362576-1307337527-700x470

اجراءات مشددة على اقامة الاعراس في المزارع الغير مرخص

Women-Driving600

الرجال أكثر إرتكاباً لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

b9cf03a549c1292cdef4135cb8acc737

وزير الاستثمار: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

تجارة عمان 2

تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

3504625b-9e99-408f-bdd4-e5e197ade79a

الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

6193751a2c35f

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

أخبار متعلقة
9-38-634x315-1

الكرك: أمسية ثقافية بعنوان زجل وشعر

WhatsApp-Image-2021-10-21-at-9.39.23-AM

اتفاقية بين وزارة التخطيط والاسكوا لتقديم الدعم الفني لدائرة الاحصاءات العامة

9202028101027650100247

162 مليون دولار مدفوعات البنك الدولي لدعم إصلاح التعليم بالأردن إلى الآن

10202118121328327750705

الصحة: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير الدراسات الدوائية

image (1)

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الخصاونة

رئيس الوزراء يكشف موعد العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة