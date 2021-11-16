اعتصام لعاملين بالأونروا في المملكة

الوكيل الاخباري- سينفذ عاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن، اعتصاما لمدة ساعتين، الثلاثاء، وذلك للمطالبة بـ "حقوقهم"، بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي لدعم الوكالة التي تواجه "تهديدا وجوديا".

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وقالت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين، إن ذلك جاء التزاما بقراراتها في "تنفيذ الإجراء التصعيدي الثاني بالاعتصام لمدة ساعتين في يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وذلك بالتزامن مع اجتماع الدول المانحة في بروكسل".



وتقرر تأخير دوام الطلبة لمدة ساعتين عن التوقيت المعتاد في المدارس في الفترات الثلاث، بحيث "تقوم إدارة المدرسة بتبليغ الطلبة بالطرق المتبعة"، بحسب بيان المؤتمر العام لاتحاد العاملين في الأردن.



"كلية تدريب عمان وكلية العلوم والآداب ومركز التطوير التربوي يبدأ الاعتصام الساعة الثامنة صباحا، على أن يعتصموا في مكان واحد أمام البوابة الخارجية لكلية تدريب عمّان" وفق ما أفاد البيان. إضافة إلى اعتصام في كلية وادي السير الساعة 8 صباحا.



أما عمال صحة البيئة ومكاتب مديري المخيمات فيبدأ الاعتصام الساعة 10:30 صباحا. ومكاتب المناطق ودائرة النقليات وصندوق التمويل الصغير ومكتب إقليم الأردن الساعة العاشرة صباحا.



وفي المراكز الصحية ابتداء من الساعة 11:30 ظهرا.



ودعا البيان، إلى "التباعد ولبس الكمامات واستخدام المعقمات"، إضافة إلى "توثيق وتصوير الاعتصام في كل موقع ليتم تعميمه لاحقا حتى تصل الرسالة الواضحة إلى الدول المانحة والمضيفة وإدارة الوكالة بأن الموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم ومكتسباتهم وتطلعاتهم".