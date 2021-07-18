اعتماد آلية عقد امتحانات منتصف الفصل والنهائية في الجامعات والكليات الجامعية

الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأحد الموافق 18 / 7 / 2021 برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس الموافقة على تطبيق الأسس الآتية فيما يتعلق بامتحانات منتصف الفصل والنهائية في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2020 / 2021.

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أولاً: طلبة درجة البكالوريوس:



1- تُجرى امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية لكافة المساقات التي تم تدريسها إلكترونياً في كل كلية إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات، على أن يتم إظهار علامات الطالب في هذه المواد (رقماً أو رمزاً) في كشف علاماته ويتـرك له حرية اختيار المواد التي يرغب باحتسابها ضمن معدله التراكمي.



2- تُجرى امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية لكافة المساقات التي تم تدريسها في الحرم الجامعي بالطريقة الاعتيادية داخل الحرم الجامعي ، وبتباعد زمنـي كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيـرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة ويطبق على هذه المساقات نظام العلامات النافذ في الجامعة.



3- فيما يتعلق بمشاريع التخرج في التخصصات المختلفة فيترك للجامعة حرية اتخاذ الإجراءات والترتيبات بالطريقة التي تراها مناسبة لمناقشتها.



ثانياً: طلبة كليات المجتمع المتوسطة:

1- يطبق على طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس.

2- يتم إجراء الامتحان الشامل لهم في حرم تلك الكليات وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمنـي كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



ثالثاً: طلبة الدراسات العليا:

1- تُجرى امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية لكافة المراحل الدراسية (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراة) داخل الحرم الجامعي وبتباعد زمنـي كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيـرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة ويطبق على هذه المساقات نظام العلامات النافذ في الجامعة.

2- تعقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة الجامعية للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



رابعاً: الطلبة الوافدون خارج المملكة (لمختلف الدرجات):

في حال عدم تمكنهم من العودة للمملكة لإجراء امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية في المساقات التي لا يمكن عقد امتحاناتها إلكترونياً، وامتحانات الشامل لطلبة الماجستير، وامتحانات الكفاءة الجامعية لطلبة الدكتوراة، ومناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة، فيترك للجامعة إجراء امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية بالطريقة التي تراها مناسبة، أو مناقشة رسائلهم وأطروحاتهم عن بعد (إلكترونياً)، أو رصد علامة غير مكتمل لهم في هذه المساقات، ويستثنى من ذلك طلبة الطب البشري للسنوات (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الاسنان للسنتين (الرابعة والخامسة)، وطلبة دكتور الصيدلة (السنة السادسة) وطلبة التمريض (للسنتين الثالثة والرابعة).



خامساً:

1- يراعى في الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد) أن يكون هناك توازن بين عدد أسئلة الامتحانات ونوعيتها والوقت المتاح للطلبة للإجابة على هذه الأسئلة.

2- الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها في دليل العودة للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي لتقديم الامتحانات النهائية.