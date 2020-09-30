اعتماد التعلم عن بعد لطلبة الجامعات

الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الأربعاء، تدريس جميع متطلبات الجامعة الاجبارية والاختيارية لطلبة البكالوريوس عن بعد.

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وقال وزير التعليم العالي محيي الدين توق خلال إيجاز صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، إن الامتحانات لمساقات التخصص ومتطلبات الجامعة والكلية في الجامعة تجري بتباعد زمني كاف.

وأضاف "لا يتاح للطالب خيار ناجح راسب للمساقات التي تدرس في الحرم الجامعي، مبينا أنه سيتم عقد امتحانيين كتابيين للمساقات التي ستدرس في الحرم الجامعي ويستثنى من ذلك المساقات التي تتطلب إجراءات خاصة للتقييم.

وأشار إلى أنه سيتم تدريس طلبة الدراسات العليا عن طريق التعليم المدمج والامتحانات في الحرم الجامعي.

"بالنسبة لتدريس الطلبة من هم خارج المملكة والذين لم يتمكنوا من العودة للبلاد، يترك لمجالس العمداء خيار تدريسهم الكترونيا في المساقات التي تدرس إلكترونيا حسب القرار وفي حال عدم قدرتهم تقديم الامتحانات يترك للجامعات آلية تقييمهم"، وفقا لتوق.



