اعتماد التعليم العالي يوقف منح شهادة ضمان الجودة

الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إيقاف العمل بمنح شهادة ضمان الجودة على مستويات (المؤسسة، الكلية، البرامج) كافة.



وجاء قرار المجلس هذا في جلسته التي ترأسها رئيسه ظافر الصرايرة اليوم الاربعاء، نظراً لتشكيل لجنة خبراء وطنية لوضع استراتيجية وسياسة لتطوير معايير ضمان الجودة وتعديل آليات العمل ودمج معايير الاعتمادات الدولية مع معايير الاعتماد وضمان الجودة الأردنية، وذلك بناءً على توصيات الهيئة الفدرالية للتعليم الطبي كي تتوافق مع أهم الاعتمادات الدولية.



كما اقر المجلس ادراج كلية المجتمع الإسلامي وكلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، وأقر كذلك معايير المستشفيات الجامعية والتعليمية والتدريبية، والمجالات المعرفية الخاصة للتخصصات بكالوريوس، انترنت الاشياء، وادارة الطيران، وعلم السلامة الجوية، فيما وافق على رفع الطاقة الاستيعابية العامة لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة الطفيلة التقنية.



ووافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص البكالوريوس في الادارة التربوية في جامعة عجلون الوطنية، وعلى الاعتماد الخاص لتخصصات ماجستير الاستثمار والتمويل في الجامعة الهاشمية، والدبلوم العالي، والادارة التربوية، وماجستير علم القانون في الجرائم الإلكترونية في جامعة جدارا، وادارة الاعمال/ عمليات الانتاج في الجامعة الهاشمية.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات: دبلوم المتوسط صيانة الطائرات، وهندسة الاتصالات الجوية في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، وبكالوريوس العلاج الطبيعي في جامعة جرش، وادارة الاعمال، والعلوم المالية والمصرفية في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس وماجستير ادارة الأعمال في جامعة عمان العربية.



ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصصات: بكالوريوس العلاج الطبيعي في جامعة فيلادلفيا، التسويق الرقمي في جامعة عمان العربية، انترنت الاشياء في جامعة جدارا، تكنولوجيا صيانة الطائرات، ادارة الطيران علم السلامة الجوية، في كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران، فيما وافق على الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم العالي بالسياسات الانتخابية وإدارتها في الجامعة الاردنية، واستمرارية الاعتماد العام لكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني/ كلية جامعية متوسطة في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.

اضافة اعلان