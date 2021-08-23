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الإثنين، 23-08-2021 07:59 م

اعتماد المؤسسات الصحية يطلق المؤتمر السادس لجودة الرعاية

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الوكيل الاخباري - تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، يطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية مؤتمره ومعرضه السادس للجودة في الرعاية الصحية تحت عنوان "الجودة والسلامة: بين واقع الجائحة وآثارها"، في 22 و23 تشرين ثاني المقبل، عبر منصة بث عن بعد.

وقال المجلس في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن فعاليات المؤتمر الافتراضي تنطلق في هذه الدورة تحت شعار "مستعدون لحاضر جديد"، بهدف التأكد من تضمين مبادئ الجودة وسلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي كأولوية وأساس لأي عملية وإنتاج في المجال الصحي . 

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