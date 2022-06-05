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الأحد، 05-06-2022 12:23 م

اعتماد المؤسسات الصحية يطلق برنامج تأهيل مدربين للتعامل مع حالات كورونا

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الوكيل الإخباري - أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، اليوم الأحد، برنامج تأهيل المدربين حول التعامل مع حالات فيروس كورونا، بالتعاون مع مشروع استدامة النظم الصحية المحلية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذي سينفذ في مجموعة من مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

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وقالت المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات سلمى الجاعوني إن البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركين وبناء قدراتهم التدريبية من خلال تدريبهم بشكل مكثف على أساسيات ومهارات التدريب من جهة، وعلى أسس إدارة الحالات المصابة بفيروس كورونا من جهة أخرى، ما سيجعلهم قادرين على تدريب الكوادر المختلفة ضمن نطاق عملهم حول كيفية التعامل مع الجائحة وإدارتها.


وأشارت إلى أن هدف المشروع هو تزويد العاملين المشاركين بأهم المعلومات المبنية على المعرفة، وفقًا لأحدث المصادر العلمية وبموجب أجدد البروتوكولات بما يخص التعامل مع وباء كورونا، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز جهود الخدمات الصحية الملكية في زيادة مجموع القوى العاملة المؤهلة والقادرة على التعامل مع مختلف الأوبئة والأزمات.


وبينت أن الشراكات المتواصلة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والخدمات الطبية الملكية خلال السنوات الماضية، أسهمت بتحسين جودة الخدمات الصحية في ظل أزمة كورونا، ومن خلال التعاون على إعداد المستشفيات والكوادر الصحية لتحديد وإدارة حالات كورونا، والتوسع في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتعزيز إجراء الفحوصات في الأردن للسيطرة على المرض، إضافةً إلى تنفيذ حملات توعوية للتشجيع على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.


وأضافت الجاعوني أنه تماشيا مع تداعيات هذا الوقت والمتطلبات الحالية التي فرضتها الجائحة والوضع الصحي الراهن، فإن جميع التدريبات قد طُورت ليصبح بالإمكان الحصول عليها في أي وقت من قبل المشاركين عبر المنصة التعليمية" اي- جاودا" E-jawda الخاصة بمجلس اعتماد المؤسسات الصحية.


 




 

 


 

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