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الأربعاء، 05-06-2024 06:34 م

اعتماد دولي لمؤسسة الغذاء والدواء كعضو في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية

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الوكيل الإخباري - انضم الأردن ممثلا بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء كعضو في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية- ICH، وذلك نظير الجهود والإنجازات النوعية التي تبذلها المملكة من خلال المؤسسة في مجال تطوير وتطبيق أفضل المعايير والممارسات والتشريعات العلمية والتقنية في مجال الأدوية والسمعة المميزة التي تحظى بها في هذا المجال.

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وبين المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات أنه تم الإعلان عن عضوية الأردن ممثلة بالمؤسسة في المجلس ضمن اجتماع ich assembly meeting الذي عقد الثلاثاء في اليابان، وسيتم الإعلان عنها على موقع المنظمة خلال الأسبوع المقبل.


وأشار إلى أن المؤسسة حصلت على الاعتمادية الدولية كجهة رقابية رائدة تتمتع بنظام رقابي وتنظيمي متقدم وتأكيد على التزام المؤسسة بأعلى المعايير العالمية لجودة المنتجات الصيدلانية وفعاليتها وسلامتها، ويضع المؤسسة في مصافِ الهيئات الرقابية العالمية والتنظيمية الكبرى للأدوية، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، ووكالة الأدوية الأوروبية EMA، ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية، وغيرها من الجهات كجهة تشارك أعضاء المجموعة في صنع القرارات ضمن مجموعات عمل الخبراء ich working groups والتصويت على جميع المسائل المتعلقة بتطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتسجيلها عالميا.


وأضاف، أن انضمام المؤسسة لعضوية المجلس الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق لضمان تطوير وتسجيل الأدوية الآمنة والفعالة وعالية الجودة، يثبت التزام الأردن بموائمة المتطلبات التنظيمية المحلية مع ما هو معمول به عالميا، ما يسهم في تسهيل دخول الصناعات الدوائية المحلية إلى أسواق أخرى كما وتطوير التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة وتأهيل المؤسسة لتقديم التدريب وبرامج بناء القدرات لهذه الجهات.


ويذكر أن المؤسسة وباهتمام ودعم مستمر من إدارتها تسعى إلى المشاركة في مختلف البرامج الدولية لتكون في مصاف الجهات الرقابية الدولية مما يعزز التعاون مع هذه الجهات ويدعم تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والذي ينعكس على دعم وتطوير الصناعات الدوائية الوطنية وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.

 




 

 


 

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