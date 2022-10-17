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اعتماد دولي لمركز تدريب نقابة الممرضين

الإثنين، 17-10-2022 06:17 م

اعتماد دولي لمركز تدريب نقابة الممرضين

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الوكيل الاخباري - وقع نقيب الممرضين خالد الربابعة ومدير المعهد الأميركي للصحة والسلامة المهنية مصطفى العبادي، اليوم الاثنين، اتفاقية لاعتماد مركز تدريب النقابة مركزا دوليا لتدريب إنعاش القلب والتنفس والتعامل مع حالات النزيف المتقدمة ونقص الأوكسجين والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ من قبل المعهد.

وقال الربابعة في بيان صحفي، إنه بموجب الاتفاقية جرى ترخيص 18 دورة معتمدة توزعت بين الدورات الأساسية والمتقدمة وبأسعار رمزية، بهدف تطوير المهارات للكوادر الطبية تحقيقا لرؤية نقابة الممرضين والمعهد.

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