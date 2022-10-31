اعتماد طائرات درون لرصد مخالفات السير بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تباشر الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام الثلاثاء حملة التدقيق الفني على المركبات للتأكد من جاهزيتها الفنية لاستقبال فصل الشتاء، حيث تستمر هذه الحملة لمدة شهر ، مع إمكانية تمديدها.



وتهدف الحملة لتوفير بيئة مرورية آمنة تساهم في الحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق بعيدا عن الحوادث المرورية ، أو أي اعطال فنية قد تؤثر على انسيابية حركة السير.



وسيتم وضع ملصق يوضح صلاحية المركبة بعد التدقيق عليها ، بحيث لا يتم إيقافها مرة أخرى ، وفي حال وجود خلل يتم منح السائق إشعارا لتصويبه دون حجز الرخص او تسجيل مخالفة.



أما عند انتهاء المهلة دون إصلاح الخلل، فسيتم تحرير مخالفة وتحويل المركبة إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإجراء الفحص الفني.



وأكدت ادارة السير في منشور لها على صفحتها على الفيسبوك على مواكبة كافة وسائل الرقابة المرورية التكنولوجية المتطورة، حيث تم اعتماد طائرات ( درون ) المسيرة، والتي ستكون جزءا مهما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية المرورية لادارة السير، وستساهم بتزويد غرفة العمليات بالمواقع التي تشهد كثافة مرورية وتحديدا في أوقات الذروة، وكذلك أماكن المخالفات الثابتة والمتحركة.

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