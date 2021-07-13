اعتماد مؤسسات التعليم العالي تشارك بمؤتمر دولي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

شاركت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الدولي الذي نظمته هيئة الاعتماد البريطاني بعنوان "أهمية الاعتماد الدولي بعد الجائحة في الأردن" عبر تقنية الاتصال الرقمي، بمشاركة مجموعة من الجامعات الأردنية والبريطانية.وعرض نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد العنبر لمعايير الاعتماد الأولي والاعتماد النهائي، والجودة والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي في الأردن، وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وضمان تطبيق معاييرها.واشار إلى التطوير المستمر للمعايير لتتواءم مع المعايير الدولية، مستعرضا التصنيف الأردني للجامعات والذي يعمل وفق خمسة معايير رئيسة تعكس قدرة الجامعة المشاركة وتميزها في التعليم والتعلم والبحث العلمي، والبعد الدولي، وجودة الخريجين، والاعتمادات الأكاديمية والتي تم انتقاؤها بعد المراجعة المستفيضة لمعظم التصنيفات العالمية مثل تصنيف شنغهاي، و (QS) و "التايمز".