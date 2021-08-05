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الخميس، 05-08-2021 10:50 ص

اعتماد 3 جامعات أردنية لدراسة الطلبة القطريين

جامعة


الوكيل الإخباري - قالت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية إن 3 جامعات أردنية اعتمدت رسميا في قوائمها الجديدة للطلبة القطريين الراغبين بالدراسة في الخارج.

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وأوضحت الوزارة في آخر تحديث لقائمة الجامعات الجديدة المعتمدة في الخارج نشرت اليوم الخميس على موقعها الرسمي، أن الجامعات المعتمدة هي الأردنية، العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة البلقاء.


وأشارت الى أن الجامعات المعتمدة رسميا من قبلها لدراسة الطلبة القطريين بمرحلة البكالوريوس سواء من حيث الابتعاث الحكومي أو على النفقة الخاصة، في حين أن جامعة العلوم والتكنولوجيا معتمدة أيضا لمرحلة الدراسات العليا على النفقة الخاصة للطلبة.


ودعت إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية في وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج، إلى ضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة من الإدارة نفسها قبل شروعهم في الدراسة.


وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، قد أعلنت عن تخصصات الابتعاث للطلاب القطريين لمرحلة البكالوريوس في 94 تخصصًا في 11 مجالًا، هي: التعليم والطب وعلوم الحاسب الآلي والهندسة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والرياضيات والإحصاء، والنقل والمواصلات، و المختبرات والتقييس واللغات والترجمة والإطفاء والسلامة والسياحة والضيافة.


وفي مجال البكالوريوس أيضًا أتاحت الوزارة الابتعاث لدراسة 6 مجالات بلغات أخرى في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية وعددها 12 دولة، وهي: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وتركيا والهند وباكستان، و يتم الابتعاث لمرحلة الدبلوم لدراسة 28 تخصصًا في خمسة مجالات هي: الحاسب الآلي والعلوم والمختبرات والنقل والمواصلات والطب والهندسة. ويأتي هذا بعد انتهاء الوزارة من تحديث قوائم الجامعات المعتمدة وإضافة كثير من الجامعات، وذلك نظرًا لاعتماد أربع هيئات للاعتماد الجامعي وليس هيئة اعتماد واحدة، حيث من المقرر أن تبقى الجامعات التي ستعتمد في القائمة لمدة ثلاث سنوات وليس لمدة سنة، كما كان يحدث سابقًا.


 




 

 


 

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