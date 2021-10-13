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الأربعاء، 13-10-2021 06:27 م

اعطاء نحو 14 ألف جرعة لقاح الاربعاء

الصحة



الوكيل الاخباري - أُعطيت نحو 14 ألف جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال 24 ساعة في الأردن، وفق بيانات وزارة الصحة الأربعاء.

وتوزعت الجرعات الجديدة البالغ عددها 14033 على 6049 جرعة أولى، و7984 جرعة ثانية.

ووصل عدد الجرعات المعطاة في الأردن منذ بدء برنامج التطعيم مطلع العام الحالي إلى 7.199291 ملايين جرعة، منها 3.805735 ملايين جرعة أولى، مقابل 3.393556 جرعة ثانية، وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى الأربعاء 4.21032 ملايين.

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