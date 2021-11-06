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السبت، 06-11-2021 05:10 م

اعطاء 4 ملايين شخص جرعة اللقاح الأولى بالاردن

وزارة الصحة 2


الوكيل الاخباري  - أعطى الأردن قرابة 4 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وذلك منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، وفق بيانات وزارة الصحة السبت.

وبلغ عدد الجرعات المعطاة في الأردن، 7560343 جرعة، توزعت على 3996616 جرعة أولى و3563727 جرعة ثانية على ما ذكرت الأرقام الرسمية.

وتلقى نحو 12 ألف شخص اللقاح خلال أربع وعشرين ساعة ماضية في الأردن، توزعت على 6567 جرعة أولى و5390 جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة الخاصة بتلقي اللقاح إلى 4372642 شخصا.

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