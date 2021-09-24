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اعطاء 6.886546 مليون جرعة من اللقاح في الاردن

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الجمعة، 24-09-2021 06:52 م

اعطاء 6.886546 مليون جرعة من اللقاح في الاردن

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أعطيت في الأردن أكثر من 3 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة.

وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 3739 جرعة، على 1240 جرعة أولى و2499 جرعة ثانية بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 6.886546 مليون جرعة، توزعت على 3.661887 مليون جرعة أولى، و3.224659 مليون جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4104790 مسجلا.

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