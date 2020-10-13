اعفاء مجموعة من السلع و والمستلزمات من الرسوم الجمركية

الوكيل الاخباري-

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نشر نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.وبحسب معدل القانون، تعفى مجموعة من السلع والمواد والموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخدمات غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية وغير المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها من الرسوم الجمركية إذا تم استيرادها، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك.وتاليا القطاعات:1. الأنشطة الصناعية والحرفية.2. الزراعة والثروة الحيوانية .3. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.4. المنشآت الفندقية والسياحية.5. مدن التسلية والترويح السياحي.6. مراكز الاتصال .7. مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.8. الانتاج الفني والاعلامي.9. نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب .10. النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.11. مراكز المؤتمرات والمعارض.