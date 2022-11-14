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الإثنين، 14-11-2022 10:03 ص

اعلان أسماء المرشحين للدفعة الثالثة في برنامج إعداد وتأهيل المعلمين

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الوكيل الإخباري - رصد -  أعلنت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، واستنادا لاستقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، أسماء المرشحين للدفعة الثالثة لبرنامج الدبلوم المهني في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة والمنتهية بالتعيين وعلى نفقة وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وقالت الوزارة، في إعلانها المنشور على الصحف اليومية، اليوم الإثنين، إنه على المرشحين التالي أسماؤهم مراجعة مديريات التربية في مناطقهم للحصول على عقد الإيفاد وإحضار كفالة عدلية موقعة حسب الأصول وتسليمها كل حسب مكان اقامته خلال موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 15/11/2022.


وبينت أن كل من لم يراجع ويستكمل إجراءات الإيفاد حتى مساء الخميس 17/11/2022 يعتبر مستنكفاً عن الالتحاق بالبرنامج.


وتاليا الاسماء: 




 




 

 


 

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