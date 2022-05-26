اعلان اسماء المقبولين لاداء فريضة الحج اليوم - تفاصيل

الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش أنه سيتم اليوم الخميس تبليغ كل من تم قبوله لأداء موسم الحج لهذا العام.

وقال البطوش لـ " الوكيل الإخباري" إنه سيتم ارسال رسالة نصية على هاتف كل من قُبل لأداء الحج، موضحاً أنه سيتم إرسال الرسائل اليوم للجميع.

وأضاف أن نص الرسالة سيكون فيه تأكيد القبول لأداء الحج، وضرورة التوجه لمديرية الأوقاف في المحافظة لتأكيد التسجيل اعتباراً من يوم السبت ولمدة 3 ايام فقط .

وأعلن وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، اليوم الخميس، أنه تم قبول 2622 حاج أردني، ضمن النسب التي تم تحديدها من قبل السلطات السعودية.

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