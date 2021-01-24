اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة الاردنية

الوكيل الاخباري -

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تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدبلوم الشامل ولحساب قيادة سلاح الجو الملكي ضمن التخصصات التالية:(المعدات والتركيبات الكهربائية ، الصيانة الكهروميكانيكية ـ الإتصالات وشبكات الحاسوب ـ تكنولوجيا التحكم الصناعي ، هندسة الطاقة ، هندسة الأنظمة الذكية ، هندسة نظم القوى الكهربائية ، هندسة الذكاء الإصطناعي ، الأجهزة الدقيقة والتحكم بالعمليات ـ تكنولوجيا الإتصالات ، الميكاترونيكس ، هندسة إلكترونية)يتم التسجيل عن طريق الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكيعلماً بأن سيتم تفعيل رابط تقديم الطلبات إعتباراً من 31 كانون الثاني ولمدة أسبوعسيتم الإتصال مع من تنطبق عليه الشروط وحسب الموعد الذي يحدد من قِبل اللجنة(الشروط العامة)1. أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلف بالشرف.2. أن لا يتجـاوز العمـــر عن 26 عاماً حتى تاريخ 31/12/2021 أي من مواليد 1/1/1996 ومابعد.3. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية.4. أن لا يكون قد خدم بالقوات السملحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.5. أن لا يقـل الطـول عـن (160 سم) وأن يتناسـب الطــول مـع الــوزن.6. على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المقررة التالية:أ . الفحص الطبي.ب. فحص اللياقة البدنية .جـ. فحص القراءة والكتابة (ثقافة عامة).د . فحص فني وحسب التخصص.هـ. فحص اللغة الإنجليزية ECL.و. إجتياز المقابلة الشخصية.الوثائق المطلوبة1. صورة مصدقة عن الهوية الشخصية.2. الشهادة الجامعية المتوسطة (أصلية أو صورة مصدقة عنها).3. شهادة ميلاد أصلية عدد (2) أو صورة مصدقة عنها.4. صور شخصية حديثة عدد (4).5. دفتر العائلة (صفحة الوالد) أو شهادة وفاة للوالد مُثبت عليها مكان ولادة الأب وصورة مصدقة عنها.6. دفتر خدمة العلم.7. قرار التقاعد العسكري لأبناء المتقاعدين العسكريين أو كتاب من الوحدة ليثبت أن والده مازال على رأس عمله للعاملين العسكريين.8. كشف علامات مصدق للثانوية العامة.ملاحظات عامة:-1. يمنح المجندين رتبة عريف عند تجنيدهم وحسب تعليمات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.2. سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط من خلال الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي www.RJAF. mil.joومن خلال الهاتف الخلوي لمقدم الطلب3. سيتم إستقبال من تنطبق عليه الشروط في قيادة سلاح الجو الملكي/ ماركا (الباب الجنوبي) إعتباراً من الساعة (0800) وحسب الموعد الذي يحدد من قِبل اللجنة برسالة نصية أو عن طريق الموقع الإلكتروني4. الوصول إلى الباب الجنوبي / قيادة سلاح الجو الملكي عن طريق خط ماركا الجنوبية (مجمع رغدان) نادي السباقتنبيهمراعاة قواعد السلامة العامة والمتمثلة بالتباعد بالتباعد الإجتماعيوإرتداء الكمامة والقفازات