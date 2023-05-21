الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 21-05-2023 08:24 م

اعلان حكومي بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت وزارة الثقافة عن أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين.

وذلك تحت عنوان " شاركونا #احتفالات_الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني" . 

واشارت الوزارة الى البدء بهذه الفعاليات اعتبارا من يوم الخميس، 1 حزيران ابتداءً من الساعة 05:00 عصراً في جميع محافظات المملكة.

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