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الثلاثاء، 26-01-2021 06:42 م

اعلان خطوات لإعادة فتح قطاعات جديدة بالاردن

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الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية، الثلاثاء، عن الخطوات الواجب اتباعها لإعادة فتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية وفقا لتعليمات وزارة العمل
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وقالت اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني، إنه يجب اتباع إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المراكز الرياضية والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية

وأوضحت اللجنة أنه على الراغبين في إعادة فتح قطاعاتهم مراجعة اللجنة الأولمبية الأردنية في قاعة عمان لتوقيع التعهدات اللازمة واستصدار شهادة التعهد والالتزام الخاصة بالبروتوكول الصحي مصطحبا هوية أحوال مدنية لصاحب المنشأة او المفوض بالتوقيع، والسجل التجاري، ورخصة المهن (الخاصة بالمراكز الرياضية)، وعقد الإيجار مُصدق حسب الأصول، مشيرة إلى أصحاب الأكاديميات الرياضية (كرة القدم، كرة السلة، السباحة والريشة الطائرة) عليهم احضار كتاب موافقة من الاتحاد المعني

ولفتت النظر إلى أنه يجب تعبئة نموذج التعهد الورقي (خلال مراجعة اللجنة الأولمبية الأردنية) ويجب على الموقع أن يكون مفوضا بالتوقيع، إضافة إلى إصدار شهادة التعهد والالتزام الواجب تعليقها على مدخل المنشأة

 




 

 


 

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