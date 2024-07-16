اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من اليوم

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، حيث ستقدم تلك الخدمات من خلال محطة الترخيص المتنقل على طريق عمان إربد / بالساحة المجاورة لجامعة فيلادلفيا من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت وابتداءً من تاريخ هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16-7-2024م .



وجاء اختيار الموقع الجديد بعد دراسة شاملة لخدمة مستخدمي الطريق الحيوي الرابط بين العاصمة ومحافظات الشمال كافّة، إضافة إلى خدمة قاطني المنطقة والمناطق القريبة والمجاورة لها في محافظتي جرش والبلقاء وبعض مناطق شمال عمان.



ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من : خدمة الترخيص من مركبتك ( درايف ثرو) ،فحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية واستخراج لوحات الأرقام وغيرها من الخدمات .

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