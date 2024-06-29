اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري - تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الأحد، بتقديم خدمات الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد بمحافظة إربد، ضمن مبادرة "بنوصلك".

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وستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مكتبة بلدية دير أبي سعيد وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.



وتأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.



وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخص للسائقين والمركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.