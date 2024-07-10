اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الاخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي غدا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية المزار الشمالي محمد الشرمان، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مبنى منطقة جحفية التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.



وأضاف، إن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.



وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.