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السبت، 01-10-2022 02:24 م

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للعام الجامعي 2021/ 2022 مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد في موعد أقصاه نهاية دوام يوم غد الأحد الموافق 2 / 10 / 2022 ، وذلك لمعالجة طلبات التجسير الخاصة بهم  وبخلاف ذلك سيفقدون حقهم في المنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير للعام الجامعي 2022 / 2023 اضافة اعلان

ابراهيم هاني نايف الوقفي 
الهام شاهر محمد كتكت
ايناس احمد محمد كميل
بسمه سامي عبد الغني سنان
تولين باسل حاتم العمد
تيسير حسين محمد عدوان
حلا عبد الله عبد الحافظ ابو غنمي
حمزه عماد صلاح ابو شنب
دانيه مفيد عبد اللطيف الاعرج
دعاء عبد السلام محمد التونسي
ديمه جمال صبحي سعدون 
رهف لطفي عطا الحاج ياسين
ريم احمد فائق صالح
سمر علي احمد عياد
سناء احمد محمد شعلان
سوزان ابراهيم سالم النوايشه
سوسن سالم خزاعي المغاربة
سيف الدين محمد عطا الله الوحش
عامر هاني عوده الزيدانين
عبد الرحمن موسى احمد الدرابيع
عبد الله عبد الرحيم سليمان الجعافره
عبدالعزيز بسام محمد خشان
عرين "محمد اسامة" سامي فهيدات
عطا الله مفضل سليمان الرواجفه
علي سمير عيد الزعبي
علي عبد الرحمن على القماطى
عنان محمود مصطفى الزعاتره 
فكري زاهي محمد مقدادي
لجين فراس عيد القبيلات
ليث ابراهيم عقله العزي
محمد احمد سليمان بني فواز
محمد اكرم مصطفى المرافي
محمد خالد سامي غنة جق
محمد كايد شهوان القعايده
مصطفى غالب عبدالوهاب عبد الغني 
مصعب حسام فواز حسين
منال محمد يوسف بلبيسي
ناصر محمد منذر سليمان صلاح 
نداء احمد يوسف شهاب
نفين زكريا جمال مصطفى
هبه احمد سلطان نفاع
هيثم حسن محمد العساوده
وليد تيسير سعيد ابو العينين
ياسر محمد خليل الحسنات
يزن محمد عبداللطيف حمد

 




 

 


 

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