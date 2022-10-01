اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للعام الجامعي 2021/ 2022 مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد في موعد أقصاه نهاية دوام يوم غد الأحد الموافق 2 / 10 / 2022 ، وذلك لمعالجة طلبات التجسير الخاصة بهم وبخلاف ذلك سيفقدون حقهم في المنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير للعام الجامعي 2022 / 2023ابراهيم هاني نايف الوقفيالهام شاهر محمد كتكتايناس احمد محمد كميلبسمه سامي عبد الغني سنانتولين باسل حاتم العمدتيسير حسين محمد عدوانحلا عبد الله عبد الحافظ ابو غنميحمزه عماد صلاح ابو شنبدانيه مفيد عبد اللطيف الاعرجدعاء عبد السلام محمد التونسيديمه جمال صبحي سعدونرهف لطفي عطا الحاج ياسينريم احمد فائق صالحسمر علي احمد عيادسناء احمد محمد شعلانسوزان ابراهيم سالم النوايشهسوسن سالم خزاعي المغاربةسيف الدين محمد عطا الله الوحشعامر هاني عوده الزيدانينعبد الرحمن موسى احمد الدرابيععبد الله عبد الرحيم سليمان الجعافرهعبدالعزيز بسام محمد خشانعرين "محمد اسامة" سامي فهيداتعطا الله مفضل سليمان الرواجفهعلي سمير عيد الزعبيعلي عبد الرحمن على القماطىعنان محمود مصطفى الزعاترهفكري زاهي محمد مقداديلجين فراس عيد القبيلاتليث ابراهيم عقله العزيمحمد احمد سليمان بني فوازمحمد اكرم مصطفى المرافيمحمد خالد سامي غنة جقمحمد كايد شهوان القعايدهمصطفى غالب عبدالوهاب عبد الغنيمصعب حسام فواز حسينمنال محمد يوسف بلبيسيناصر محمد منذر سليمان صلاحنداء احمد يوسف شهابنفين زكريا جمال مصطفىهبه احمد سلطان نفاعهيثم حسن محمد العساودهوليد تيسير سعيد ابو العينينياسر محمد خليل الحسناتيزن محمد عبداللطيف حمد