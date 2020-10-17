اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت دائرة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية، قبول جميع الطلبة الحاصلين على معدلات 100 بالمئة في الثانوية العامة الأجنبية، والذين تقدموا بطلبات للالتحاق بالجامعة، في تخصصي الطب وطب الأسنان ضمن البرنامج الموازي للعام الدراسي 2020-2021، ولم يتم قبولهم، بعد إجراء امتحان المفاضلة أو القرعة.وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم السبت، أن استكمال إجراءات القبول لهؤلاء الطلبة، ستكون إلكترونية بالكامل، دون حاجة لمراجعة الجامعة، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول بالموعد المحدد للدخول إلى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم، علماً أن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم هو يوم غد الأحد الساعة الثانية ظهراً وبخلاف ذلك سيعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد.