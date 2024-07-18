اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري- اعلنت الجامعة الاردنية أن وحدة القبول و التسجيل ستقوم بإرسال رسالة نصية للطلبة (خريجو الفوج 59 (فوج اليوبيل الفضي) و المتوقع تخرجهم على الصيفي (بكالوريوس) 2023/2024 ) تتضمن هذه الرسالة رقم الاصطفاف للطالب لحضور بروفات التخريج وذلك على رقم هاتف الطالب المخزن لدى الوحدة.

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وقالت الجامعة الأردنية في منشور عبر "فيسبوك" إن هذه الرسالة سترسل في صباح يوم البروفة المحدد لكل كلية.



وأضافت ان على أي طالب لا تصله هذه الرسالة صباح يوم البروفة مراجعة مسجل كليته يوم البروفة قبل موعدها بساعة لاستلام رقم الاصطفاف شريطة إبراز هوية شخصية للطالب الاردني أو جواز سفر للطالب غير الاردني.



وذكرت أن الدخول لحضور البروفة يتطلب إبراز الرسالة و هوية شخصية للطالب/جواز السفر.