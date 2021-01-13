اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية حول اعطاء لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - بدأت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأربعاء، بتقديم المطعوم الوطني ضد فيروس كورونا في مختلف المستشفيات التابعة لها في محافظات المملكة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا .



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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة: "إن التطعيم في مراكز الخدمات الطبية الملكية يتم من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للمسجلين في المنصة المخصصة لتلقي المطعوم وتوزيعها على المراكز التي خصصتها وزارة الصحة".



وأكد العميد الطبيب الوهادنة ان الكوادر الطبية تأتي ضمن الأولويات التي ستتلقى عملية التطعيم لضمان سلامتهم والقيام بأدوارهم الطبية على أكمل وجه.



ويستهدف البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص ضمن الدفعة الأولى .



