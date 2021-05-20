اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية



الوكيل الاخباري –انطلاقاً من الدور الإنساني الذي تقوم به مديرية الخدمات الطبية الملكية، وحرصاً على السلامة العامة للمواطنين والمراجعين المنتفعين من مستشفياتها ومراكزها الطبية العسكرية، أعلنت الخدمات الطبية أنها ستقوم تدريجياً بزيادة نسبة العمل بكافة مستشفياتها في ظل انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

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وتعمل الخدمات الطبية الملكية حالياً بطاقة استيعابية تصل لـ 50%، وسيتم افتتاح عيادات الاختصاص والعمليات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 بقدرة استيعابية تصل لـ 70%.وفي حال استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا ستتم العودة للعمل في الخدمات الطبية الملكية بشكل كامل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/7/2021 وبقدرة تصل 100%.