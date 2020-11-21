السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام في مدرسة دحوس الأساسية بعجلون

16 وفاة و221 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

مطالب بعودة عمل مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات

وزير الدولة: الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم موضوع السلاح

مطالب بتأهيل طريق وادي الطواحين في عجلون

طبيب يبشر الاردنيين بشأن عقار لمرضى كورونا

اعلان صادر عن السفارة الامريكية بسبب تردي الوضع الوبائي بالأردن

تربية الأغوار الجنوبية تعلق الدوام في مدرسة طواحين السكر

ورشة حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

بريطانيا تسجل 19875 إصابة و341 وفاة جديدة بكورونا

السبت، 21-11-2020 07:59 م

اعلان صادر عن السفارة الامريكية بسبب تردي الوضع الوبائي بالأردن

3


الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم السبت، عن إيقاف الخدمات الروتينية للمواطنين الأمريكيين بسبب تردي الوضع الوبائي في الأردن نتيجة تفشي فيروس كورونا.
اضافة اعلان

وأكدت السفارة استمرار تقديم الخدمات لحالات الطوارئ بما يتعلق بالسفر الاضطراري والمساعدة الطارئة للمواطنين الأمريكيين.

وقالت إنه تم ايقاف جميع الخدمات المتعلقة بإصدار او تجديد جوازات السفر وتوثيق الأوراق الثبوتية إلى اشعار اخر.

وأضافت، أنه على من يريد حجز مقابلة للسفر الاضطراري، التواصل على البريد الإلكتروني مع ذكر اسباب السفر وصورة عن تذكرة السفر:  [email protected]

كما أعلنت إيقاف جميع خدمات تأشيرات الهجرة والزيارة لأمريكا، ودعت للاستعلام عن التأشيرات الطارئة الى التواصل مع السفارة من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وحظرت السفارة على موظفيها في الأردن، تناول الطعام في المطاعم والمقاهي، والتسوق، والإقامة في الفنادق، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المتزايد في المملكة.

وأكدت أنها تتابع عن كثب اخر التطورات بما يتعلق بفيروس كورونا في الأردن، وأنها ستعلن عن أية تغييرات على خدمات السفارة عبر موقعها الالكتروني.

وشددت السفارة على ضرورة متابعة المواطنين الأمريكيين في الأردن وسائل الإعلام المحلية لمعرفة اخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام في مدرسة دحوس الأساسية بعجلون

1

مطالب بعودة عمل مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات

5fb95c70a2ce6

وزير الدولة: الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم موضوع السلاح

11202019194151606011368

مطالب بتأهيل طريق وادي الطواحين في عجلون

10202015131016690091275

طبيب يبشر الاردنيين بشأن عقار لمرضى كورونا

وزارة التربية والتعليم

تربية الأغوار الجنوبية تعلق الدوام في مدرسة طواحين السكر

أخبار متعلقة
ز

الزرقاء .. صفر إصابات بكورونا اليوم

cde0a634-455d-4d66-b324-5802a7303367

القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود السورية

1586286688595

خلية الأزمة تكشف آلية الدخول برا إلى المملكة

pic_139510

وزير الداخلية للمجتمع الدولي: لا تتركوا الأردن وحيدا

1024x576_main_image5dfa6cf282767

دعم نقدي جديد للمواطنين مطلع العام المقبل

5202021191214229885143

حماية المستهلك تحذر الأردنيين