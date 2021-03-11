اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية/ مديرية شؤون الأفراد عن وضع خطة لإرسال فرق بحث ميدانية لدراسة أوضاع أسر الشهداء، وستكون هذه الفرق مشكلة من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ دراسة شاملة لأسر الشهداء.وقال مدير شؤون الأفراد العميد الركن كايد الدهيسات: إن عملية الدراسة لأسر الشهداء، والتي من الممكن أن تستمر لشهور، تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للاهتمام بشريحة مهمة من المجتمع الأردني (ذوي الشهداء)، الذين نُكن لهم كل الاحترام والتقدير للتضحيات الجليلة التي قدمها الشهداء في الدفاع عن حمى الأردن وصون كرامته، فهم محط اهتمام وتقدير جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.وأضاف العميد الركن الدهيسات، أن هذه المبادرة تأتي بمتابعة مستمرة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتهدف لدراسة أوضاع أسر الشهداء للعمل على تحسينها والوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير الرعاية لهم بناءً على النتائج التي تقدمها فرق البحث الميداني، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة للنهوض بواقعهم المعيشي والاجتماعي.