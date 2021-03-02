اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الوكيل الاخباري -
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / قيادة سلاح الجو الملكي اليوم الثلاثاء عــــن رغبتها ببيع عدد (15) من طائرات الكوبرا ((Ah-1 (F/NTS) والمواد التابعة لها.اضافة اعلان
وطالب الإعلان الراغبين بالشراء بتقديم عروضهم بالظرف المختوم لرئيس لجنة البيع العقيد المهندس بشير محمــد خضير. علماً بأن آخر يوم لإستلام العروض هو 30/3/2021 .
وأعلنت القيادة أيضا عــــن رغبتها ببيع مايلي:
أ. طائرة ميراج (F-1) عدد (1) بالاضافة الى قطع غيار والاجهزه الفاحصة التابعة لها.
ب. عدد (38) من مادة الـ (F-4 Rocket Launcher P/N: 0LF006678260K) التابعة لطائرات الميراج (F-1) .
جـ. عدد (17) من مادة الـ (R550 MISSILE LAUNCHERS (LM-39) P/N: MS050D75694746P) التابعة لطائراتالميراج (F-1).
د. عدد (16) من مادة الـ (BOMB Ejector Rack 165-B) التابعة لطائرات الميراج (F-1).
ه. عدد (6) من مادة الـ (LM58-B Launcher).
و. انظمة الحرب الالكترونية: (Barem Pods quantity (19) / Syrell Pods Quantity (3
/(Gondolas set quantity (17
وجاء في الإعلان على الراغبين بالشراء تقديم عروضهم بالظرف المختوم علماً بأن آخر يوم لإستلام العروض هو 15/3/2021.
3. لمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع رئيس لجنة البيع العقيد المهندس بشير محمــد خضير على العنوان المبين أدناه:
سلاح الجو الملكي الأردني
شارع الملك عبــدالله الأول
ماركــــــــــا – عمـــــــــان
البريد الالكـــــــــــتروني [email protected]
(+962) 79-141-2222 :هاتف رقم
سلاح الجو الملكي الأردني
شارع الملك عبــدالله الأول
ماركــــــــــا – عمـــــــــان
البريد الالكـــــــــــتروني ISRmaint @ rjaf.mil.jo
هاتف رقم : 00962791412222