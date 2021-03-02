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الثلاثاء، 02-03-2021 08:45 م

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / قيادة سلاح الجو الملكي اليوم الثلاثاء عــــن رغبتها ببيع عدد (15) من طائرات الكوبرا ((Ah-1 (F/NTS) والمواد التابعة لها.
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وطالب الإعلان الراغبين بالشراء بتقديم عروضهم بالظرف المختوم لرئيس لجنة البيع العقيد المهندس بشير محمــد خضير. علماً بأن آخر يوم لإستلام العروض هو 30/3/2021 .

وأعلنت القيادة أيضا عــــن رغبتها ببيع مايلي:

أ.  طائرة ميراج (F-1) عدد (1) بالاضافة الى قطع غيار والاجهزه الفاحصة التابعة لها.

ب. عدد (38) من مادة الـ (F-4 Rocket Launcher P/N: 0LF006678260K) التابعة لطائرات الميراج (F-1) .

جـ. عدد (17) من مادة الـ (R550 MISSILE LAUNCHERS (LM-39) P/N: MS050D75694746P) التابعة  لطائراتالميراج (F-1).

د. عدد (16) من مادة الـ (BOMB Ejector Rack 165-B) التابعة لطائرات الميراج (F-1).

ه.  عدد (6) من مادة الـ (LM58-B Launcher).

و. انظمة الحرب الالكترونية: (Barem Pods quantity (19) / Syrell Pods Quantity (3

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وجاء في الإعلان على الراغبين بالشراء تقديم عروضهم بالظرف المختوم علماً بأن آخر يوم لإستلام العروض هو 15/3/2021.

3.  لمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع رئيس لجنة البيع العقيد المهندس بشير محمــد خضير على العنوان المبين أدناه:

سلاح الجو الملكي الأردني

شارع الملك عبــدالله الأول

ماركــــــــــا – عمـــــــــان

البريد الالكـــــــــــتروني [email protected]

(+962) 79-141-2222 :هاتف رقم

سلاح الجو الملكي الأردني

شارع الملك عبــدالله الأول

ماركــــــــــا – عمـــــــــان

البريد الالكـــــــــــتروني ISRmaint @ rjaf.mil.jo

هاتف رقم : 00962791412222

 




 

 


 

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