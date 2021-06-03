الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 03-06-2021 01:42 م

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

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 الوكيل الاخباري - ستقوم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتكريم ذوي الشهداء بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءً بهذه المناسبة تكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.
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وعلى ذوي الشهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللآزمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 6/6/2021.

للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0772700300/065002909/0775777043) مديرية الأفراد / شعبة المساندة الإجتماعية والشهداء والمصابين .

 




 

 


 

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