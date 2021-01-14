اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، اليوم الخميس، عن فتح أبواب جميع أسواق وفروع المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة يوم غد الجمعة، وسيكون دوامها كالمعتاد.وقال مدير عام المؤسسة العقيد محمد الحديد: "إن هذا القرار يأتي تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع، والسماح للمواطنين بالحركة والتنقل لإفساح المجال أمام المواطنين، لتأمين حاجاتهم ومستلزماتهم من المواد والسلع الأساسية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني".