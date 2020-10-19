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الإثنين، 19-10-2020 08:26 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق خدمة الدفع الفوري ( Direct Pay ) المرتبطة بخدمة اي فواتيركم وذلك لتمكين المنشآت والمشتركين اختيارياً من تسديد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة بشكل مباشر من خلال بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة، دون الحاجة إلى استخدام بوابة الخدمات الالكترونية لــ اي فواتيركم أو حساباتهم البنكية. وأعلنت المؤسسة أن هذه الخدمة أصبحت متاحة للمنشآت على حساب الخدمات الالكترونية الخاصة بها، وللمشتركين اختيارياً من خلال بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة بالمشترك. 

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وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه يتعين على طالب الخدمة الدخول لحسابه على موقعها الإلكتروني  واختيار خدمة تسديد الاشتراكات ومنها تحديد طريقة الدفع باختيار خدمة الدفع الفوري - اي فواتيركم ومن ثم تحديد المبلغ الذي يرغب تسديده ومن ثم تحديد الطريقة التي يرغب بالسداد من خلالها وهي : اما البنك المراد الدفع من خلاله أو البطاقة الائتمانية من خلال اي فواتيركم أو من خلال الدفع المباشر لإي فواتيركم، وبعد ذلك يتم تعبئة البيانات المطلوبة، ومن ثم ادخال رمز التحقق للبنك المختار الذي سيصل لطالب الخدمة من خلال رسالة نصية SMS  ترسل على رقم هاتفه المعتمد لدى البنك.


وأوضحت المؤسسة أنه بعد إتمام عملية دفع المبلغ ستصل رسالة لطالب الخدمة تفيد بأنه تم دفع المبلغ متضمنة القيمة التي تم سدادها  كما سيظهر له على الشاشة الخاصة بالمبالغ والدفعات قيمة المبالغ المتبقية بعد السداد.
واكدت المؤسسة على أنها ماضية قدما في استحداث الخدمات الالكترونية الفاعلة للتسهيل وتخفيف الوقت والكلف على متلقي الخدمة.


 




 

 


 

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