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الخميس، 19-11-2020 07:15 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات اعتماد الحضانات العاملة في مختلف محافظات المملكة لغايات تنفيذ برنامج رعاية المرتبط بتأمين الامومة. 

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وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي أن الحضانات المرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية والمسموح لها مزاولة أعمالها خلال الجائحة أصبح بإمكانها التقدم بطلب شمولها بالبرنامج من خلال حساب المنشأة على بوابة الخدمات الالكترونية للضمان الاجتماعي. 


وأوضحت أن اعتماد الحضانة في برنامج رعاية سيُمكنها من استقبال أطفال الأمهات العاملات المستحقات (لبدل الرعاية) وفقاً للأسس المعتمدة لذلك. وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة بدفع الرسوم الشهرية عن حضانة الطفل أو البدل المستحق للمرأة العاملة أيُّهما أقل وذلك بشكل مباشر للحضانة.
وحول شروط اعتماد الحضانة للاستفادة من هذا البرنامج، أوضحت المؤسسة بأن الشروط سهلة وميسرة وتنحصر فقط بحصول الحضانة على الترخيص اللازم من وزارة التنمية الاجتماعية وأن يكون مصرّحاً لها العمل في الفترة الحالية، إضافة إلى أن تكون مشمولة بالضمان الاجتماعي، أما في حال كانت الحضانة غير مشمولة فبإمكانها التقدم بطلب شمولها وشمول العاملين فيها من خلال الخدمات الالكترونية ومن ثم التقدم بطلب الاعتماد، علماً بأن شمول المنشآت قبل نهاية هذا العام يتم بأثر فوري، أي دون الرجوع إلى الفترات السابقة ودون ترتيب أيّة فوائد وغرامات. 


وبينت المؤسسة أن برنامج رعاية تستفيد منه كل امرأة عاملة مشمولة بتأمين الأمومة على أن لا تكون اجازة أمومتها قد انتهت قبل تاريخ 20 تشرين أول 2020 وأن لا يزيد أجرها الخاضع للاقتطاع عند بدء اجازة الأمومة عن (1000) دينار شهرياً، حيث باستطاعتها الاستفادة من برنامج رعاية لمدة ستة أشهر قبل إكمال طفلها الذي استحقت إجازة الأمومة عنه الخمس سنوات. 

وأوضحت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل الرعاية الشهري وفقا للأجر الشهري للمؤمن عليها وذلك عن ستة أشهر كحدٍ أقصى وذلك حسب الآتي:
إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار ولمدة (6) أشهر.


إذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار ولمدة (6) أشهر.


إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار ولمدة (6) أشهر.

وحول آلية التقدم بطلب الاعتماد، أوضحت المؤسسة أنه يتعين على ضابط ارتباط الحضانة الدخول إلى حساب المنشأة على بوابة الخدمات الالكترونية على الموقع الالكتروني للمؤسس (www.ssc.gov.jo) ومن ثم اختيار خدمة (طلب اعتماد حضانة ببرنامج رعاية)، واستكمال البيانات المطلوبة وطباعة الطلب لتوقيعه من قبل المفوضين بالتوقيع عن الحضانة/ المنشأة، ومن ثم تسليمه في أي فرع من فروع المؤسسة. 


وبينت المؤسسة أنها ستقوم بطرح خدمة التقدم بطلب الحصول على بدل رعاية للأمهات اللواتي تنطبق عليهن شروط الاستحقاق قريباً على بوابة خدماتها الالكترونية.


 




 

 


 

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