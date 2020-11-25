اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة، ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن النظام المعدّل جاء بهدف توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في الحرف والمهن الحرة غير التابعين للمنشآت وذلك من خلال شمولهم بشكل الزامي تدريجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مبينةً أن المهن والحرف التي تم اعتمادها في هذا النظام تمثّلت في (الزراعة، الانشاءات، النقل، السياحة، مجال الخدمات العامة والصيانة، المجال الفني والإنتاج الإعلامي، إضافة إلى أي مهنة أو حرفة يقرر مجلس إدارة المؤسسة إضافتها بتنسيب مدير عام المؤسسة).وأوضحت أن المؤمن عليه الذي تنطبق عليه أسس الشمول وفقاً لهذا النظام يلتزم بالاشتراك بشكل كامل في تأمين اصابات العمل والتعطل عن العمل وتأمين الامومة وتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية والاشتراك بشكل كلي أو جزئي في تأمين الشيخوخة وفقاً لخمسة شرائح تبدأ الشريحة الأولى بنسبة (100%) بالاشتراك بتأمين الشيخوخة، وبنسبة (75%) للشريحة الثانية و (50%) للشريحة الثالثة و(25%) للشريحة الرابعة و (10%) للشريحة الخامسة وهي مبينة في الجدول المرفق بشكل تفصيلي.وأكدت المؤسسة ان النظام المعدل يتيح للمؤمن عليه الانتقال من شريحة الى اخرى في كانون ثاني من كل عام. وبينت بأنه سيتم البدء بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه المهن وترتيب الاليات التي سيتم من خلالها شمول العاملين فيها.