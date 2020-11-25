الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

محافظة وبيضون عضوين في مجلس التعليم العالي

توقيف 10 أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية

المياه: إعادة الضخ لمناطق في السلط

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تطبيق الكتروني لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة الانشطة الرياضية

سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للمنخفض الجوي

طبيب أردني يحصل على جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020

الكرك : اطلاق مبادرة لإبراز طاقات الشباب

عجلون: المراكز الشبابية تنفذ برامج وأنشطة توعوية عن بعد

بريطانيا تخفض مساعدتها الخارجية نتيجة كورونا

الأربعاء، 25-11-2020 07:10 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

11202024201426167737442


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة، ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.
اضافة اعلان

وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن النظام المعدّل جاء بهدف توفير الحماية الاجتماعية للعاملين  في  الحرف والمهن الحرة غير التابعين للمنشآت وذلك من خلال شمولهم بشكل الزامي  تدريجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مبينةً أن  المهن والحرف التي تم اعتمادها في هذا النظام تمثّلت في (الزراعة، الانشاءات، النقل، السياحة، مجال الخدمات العامة والصيانة، المجال الفني والإنتاج الإعلامي، إضافة إلى أي مهنة أو حرفة يقرر مجلس إدارة المؤسسة إضافتها بتنسيب مدير عام المؤسسة).
وأوضحت أن المؤمن عليه الذي تنطبق عليه أسس الشمول وفقاً لهذا النظام يلتزم بالاشتراك بشكل كامل في تأمين اصابات العمل والتعطل عن العمل وتأمين الامومة وتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية والاشتراك بشكل كلي أو جزئي في تأمين الشيخوخة وفقاً لخمسة شرائح تبدأ الشريحة الأولى بنسبة (100%) بالاشتراك  بتأمين الشيخوخة، وبنسبة (75%) للشريحة الثانية و (50%) للشريحة الثالثة و(25%) للشريحة الرابعة و (10%) للشريحة الخامسة وهي مبينة في الجدول المرفق بشكل تفصيلي.

وأكدت المؤسسة ان النظام المعدل يتيح للمؤمن عليه الانتقال من شريحة الى اخرى في كانون ثاني من كل عام. وبينت بأنه سيتم البدء بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه المهن وترتيب الاليات التي سيتم من خلالها شمول العاملين فيها.
 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6c3f105c59e669dcf26c83696c728ead

محافظة وبيضون عضوين في مجلس التعليم العالي

4

توقيف 10 أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية

6201927114525264186774

المياه: إعادة الضخ لمناطق في السلط

11202024201426167737442

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

555

تطبيق الكتروني لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة الانشطة الرياضية

112020209225620441870

سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للمنخفض الجوي

أخبار متعلقة
إرادة ملكية سامية

صدور نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

11202019191745158411218

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

11202019191745158411218

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

11202017145231461398503

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1120201716280399708714

تعميم عاجل من رئيس الوزراء للتعامل مع ازمة كورونا

10202022164915422287528

تفاصيل أمر الدفاع 20 الذي أوعز به وزير الداخلية