اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان اليرموك ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 9/12/2020، وذلك للقيام بتعقيم المبنى بعد ثبوت إصابة موظفين اثنين من الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).وأكدت بأن إدارة الفرع ستعود لاستقبال المراجعين اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 10/12/2020.