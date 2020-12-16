الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 16-12-2020 07:46 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري -  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان العقبة ليوم غدٍ الخميس الموافق 17/12/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.
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وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117). 


 




 

 


 

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