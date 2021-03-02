اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تعليقها للدوام في إدارة التقاعد وإدارة فرع ضمان عمان المركز بوادي صقره ليومي الأربعاء والخميس وذلك للقيام بتعقيم المبنى بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).