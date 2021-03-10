اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي المؤمن عليهم والمنشآت إلى استخدام بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة لتقديم أي طلب او معاملة.وفي هذا المجال، أكدت المؤسسة أن الخدمات الإلكترونية للمؤسسة تم تصميمها بطريقة تسهل على المؤمن عليهم والمنشآت استخدامها هذا بالإضافة لشموليتها.وأوضحت المؤسسة أنه في حال واجه المؤمن عليه أو ضابط ارتباط المنشأة أي معوقات في استخدام الخدمات الإلكترونية بإمكانه التواصل مباشرة مع المؤسسة على الرقم (117117)، حيثُ عملت المؤسسة على زيادة أعداد العاملين في مركز اتصالها للاستجابة السريعة على الاستفسارات وتقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن، مضيفةً أن مركز الاتصال الوطني يستقبل أي أسئلة واستفسارات أيضاً على الرقم (065008080).وبيّنت المؤسسة بأنه يمكن الاستفادة من أدلة الاستخدام المتوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني على زاوية (المكتبة الإلكترونية) أو الاطلاع على الفيديوهات التي توفرها المؤسسة على قناتها في اليوتيوبأو التواصل معها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها (الفيس بوك وتويتر وانستغرام)، أو على بريدها الرسمي أو من خلال موقعها الإلكتروني .وأكدت المؤسسة أن (99%) من خدماتها للأفراد والمنشآت متوفّرة إلكترونياً على موقعها، داعيةً جمهورها إلى عدم اللجوء لأي مكاتب خدمات مقابل دفع مبالغ مالية لتأدية خدمات أو تقديم معاملات متوفرة بسهولة على موقعها.