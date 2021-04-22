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الخميس، 22-04-2021 04:49 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري -  اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدئها استقبال المراجعين من المؤمن عليهم وضباط ارتباط المنشآت في كافة إداراتها المركزية وفروعها ومديرياتها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 25/4/2021 شريطة أن يقوم المراجع بحجز موعد عبر نافذة حجز المواعيد المتوفرة على موقعها الإلكتروني. 
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وأكدت المؤسسة أنه متاح للمؤمن عليهم أو لضباط ارتباط المنشآت - وفي حال الضرورة فقط وللخدمات غير المتوفرة الكترونيا وهي محدودة.

 حيثُ يتعين على المؤمن عليه او ضابط الارتباط الراغب مراجعة المؤسسة الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن ثم الذهاب إلى خانة (حجز موعد لمراجعة فرع الضمان) وتعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب، كما بإمكانه الدخول إلى خدمة حجز المواعيد مباشرة عبر الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/sscvisit/)، وعند استكماله لاجراءات حجز الموعد تقوم المؤسسة بارسال رسالة نصية تؤكد على تاريخ وتوقيت المراجعة. 

ودعت المؤسسة كافة مراجعيها وضباط ارتباط المنشآت إلى الالتزام بالموعد المحدد عند حجزه وعدم المراجعة في غير الوقت المحدد، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة للأفراد والمنشآت على موقعها الإلكتروني وعدم مراجعتها إلا للضرورة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المؤسسة انه بإمكان الأفراد وضباط ارتباط المنشآت في حال واجهتهم أي صعوبات في استخدام موقعها الإلكتروني أو أي مشاكل في تقديم الطلبات أو لأي استفسارات التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد 117117 او من خلال مركز الاتصال الوطني 065008080 وذلك على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع.

 




 

 


 

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