الأحد 25-04-2021
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اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأحد، 25-04-2021 04:50 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن خلل تقني حدث في مركز الاتصال الموحد (117117) أسفر عن انقطاع التواصل مع جمهورها ومتلقي الخدمة. 
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وبينت المؤسسة أن العمل جارٍ على إصلاح هذا الخلل وسيعود المركز باستقبال مكالمات المؤمن عليهم ومتلقي الخدمة بأسرع وقت حال الانتهاء من إصلاح ذلك الخلل.

وأكدت المؤسسة بأن غالبية خدماتها متاحة إلكترونيا للأفراد والمنشآت على موقعها  www.ssc.gov.jo  وفي حال وجود أي استفسارات  أو لأي مساعدة التواصل مع مركز الاتصال الوطني على الرقم 065008080 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة (الفيس بوك، تويتر، انستغرام).

 




 

 


 

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