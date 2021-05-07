اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تسهل عملية دفع المستحقات والذمم المالية المترتبة عليهم لصالح المؤسسة.وافادت المؤسسة في بيان صحفي، أن الخدمة الجديدة تتيح للأفراد إصدار رمز دفع إلكتروني لأية دفعة مستحقة أو مستحقة الدفع في المستقبل، ومن ثم استخدام هذا الرمز لتسديدها ضمن خدمات اي فواتيركم.كما تتيح الخدمة اختيار أكثر من دفعة وإصدار رمز دفع موحد يعكس مجموع قيمة الدفعات التي تم تحديدها. وحول طبيعة الذمم والدفعات التي تشملها الخدمة الجديدة، أوضحت المؤسسة أنه أصبح بالإمكان دفع بدل شراء سنوات خدمة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، والاشتراك الاختياري والدفعات المتأخرة عنه، وأيضا المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وسلف التمكين وتسديد اشتراك عن الوفاة خارج الخدمة، وإعادة تعويض الدفعة الواحدة، والرسوم القضائية، وغيرها من الذمم المالية. وبينت المؤسسة، أنه بإمكان أي فرد الدخول إلى حسابه على الخدمات الإلكترونية في موقع المؤسسة www.ssc.gov.jo ومن ثم اختيار خدمة "تسديد ذمم مالية" وبعد ذلك اختيار نوع الدفعة المراد تسديدها، موضحةً بأنه عند تقديم الطلب سيتم اصدار رمز للدفع الإلكتروني الذي يُطلب منه عند سداد المبلغ من خلال إي فواتيركم ضمن حزمة مدفوعات الضمان الاجتماعي تحت بند "الدفع الموحد للأفراد". وأوضحت المؤسسة، أنه في حال الرغبة بسداد أكثر من دفعة مرة واحدة بإمكان مقدم الطلب اختيار سداد أكثر من دفعة وإصدار رمز دفع إلكتروني موحد للدفعات التي تم اختيارها وبنفس الآلية يتم سداد الدفعات من خلال خدمات إي فواتيركم من خلال خدمة " الدفع الموحد للأفراد ".كما تتيح الخدمة للفرد التسديد المباشر للدفعات التي يتم اختيارها من خلال حسابه البنكي أو من خلال البطاقة الائتمانية. وبينت المؤسسة، أن توفيرها لهذه الخدمة للأفراد تأتي بهدف التسهيل وتخفيف الجهد والوقت لمراجعة فروع المؤسسة بغرض سداد المبالغ المستحقة.