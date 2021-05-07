الجمعة 07-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يدين اقتحام الشرطة والقوات الخاصة للاحتلال المسجد الاقصى

شاهد مباشر | من ساحات الأقصى الآن بعد قمع قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمصلين

اليابان تمدد طوارئ كورونا بـ 4 مقاطعات

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

روسيا : استقرار حصيلة إصابات ووفيات كورونا

بريطانيا تسمح لمواطنيها السفر الدولي لقضاء العطلات

بريطانيا: تطعيم أكثر من 51 مليون شخص بلقاح كورونا

وزارة الصحة: عودة التعليم في المدارس والجامعات وجاهيا قريبا

الشواربة : أمانة عمان شارفت على الانتهاء من أعمال المشاريع الاستراتيجية لتصريف مياه الأمطار

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بباحات المسجد الأقصى

الجمعة، 07-05-2021 10:22 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

520215174056374629654


 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تسهل عملية دفع المستحقات والذمم المالية المترتبة عليهم لصالح المؤسسة.
اضافة اعلان

وافادت المؤسسة في بيان صحفي، أن الخدمة الجديدة تتيح للأفراد إصدار رمز دفع إلكتروني لأية دفعة مستحقة أو مستحقة الدفع في المستقبل، ومن ثم استخدام هذا الرمز لتسديدها ضمن خدمات اي فواتيركم.

كما تتيح الخدمة اختيار أكثر من دفعة وإصدار رمز دفع موحد يعكس مجموع قيمة الدفعات التي تم تحديدها. وحول طبيعة الذمم والدفعات التي تشملها الخدمة الجديدة، أوضحت المؤسسة أنه أصبح بالإمكان دفع بدل شراء سنوات خدمة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، والاشتراك الاختياري والدفعات المتأخرة عنه، وأيضا المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وسلف التمكين وتسديد اشتراك عن الوفاة خارج الخدمة، وإعادة تعويض الدفعة الواحدة، والرسوم القضائية، وغيرها من الذمم المالية. وبينت المؤسسة، أنه بإمكان أي فرد الدخول إلى حسابه على الخدمات الإلكترونية في موقع المؤسسة www.ssc.gov.jo ومن ثم اختيار خدمة "تسديد ذمم مالية" وبعد ذلك اختيار نوع الدفعة المراد تسديدها، موضحةً بأنه عند تقديم الطلب سيتم اصدار رمز للدفع الإلكتروني الذي يُطلب منه عند سداد المبلغ من خلال إي فواتيركم ضمن حزمة مدفوعات الضمان الاجتماعي تحت بند "الدفع الموحد للأفراد". وأوضحت المؤسسة، أنه في حال الرغبة بسداد أكثر من دفعة مرة واحدة بإمكان مقدم الطلب اختيار سداد أكثر من دفعة وإصدار رمز دفع إلكتروني موحد للدفعات التي تم اختيارها وبنفس الآلية يتم سداد الدفعات من خلال خدمات إي فواتيركم من خلال خدمة " الدفع الموحد للأفراد ".

كما تتيح الخدمة للفرد التسديد المباشر للدفعات التي يتم اختيارها من خلال حسابه البنكي أو من خلال البطاقة الائتمانية. وبينت المؤسسة، أن توفيرها لهذه الخدمة للأفراد تأتي بهدف التسهيل وتخفيف الجهد والوقت لمراجعة فروع المؤسسة بغرض سداد المبالغ المستحقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202113142021537406357

وزارة الصحة: عودة التعليم في المدارس والجامعات وجاهيا قريبا

2202111124239168184382

الشواربة : أمانة عمان شارفت على الانتهاء من أعمال المشاريع الاستراتيجية لتصريف مياه الأمطار

3202124165113408881774

الأردن يرصد هلال شهر شوال الثلاثاء .. وهذا موعد اول ايام العيد فلكياً

تربية

وزارة التربية : برنامج تعويضي لطلبة المدارس

520213152613790408038

الدفاع المدني يحذر المواطنين

52021322431576842206

قرارات لوزير الصحة فراس الهواري

أخبار متعلقة
4202118174857311901919

وزارة المالية لـ الوكيل : الرواتب في موعدها المعتاد ولا صحة لما يُشاع

420212216531838020918

الضمان: 770 مدرسة ملتزمة بتقديم خصم مقداره 15 بالمئة

4202118144313935014898

الضمان يعلن عن صرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي الأحد القادم

4202124101820967782346

الضمان الاجتماعي لـ الوكيل : زيادة رواتب المتقاعدين مقاربة للعام الماضي

4202125165348115805996

الضمان: خطة متكاملة تشمل كافة أنحاء المملكة

420212216531838020918

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي