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الثلاثاء، 29-06-2021 06:20 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد الحسابات المسجلة على موقعها الإلكتروني بلغ 620 ،1 مليون حساب، منها 550 ،1 مليون للأفراد والمتبقي لمنشآت.اضافة اعلان


وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن مركز اتصالها الموحد 117117 أجاب خلال النصف الأول من العام الحالي على نحو 2ر1 مليون اتصال هاتفي، فيما استقبل المركز حوالي 15285 معاملة تتعلق برواتب الوفاة الطبيعية ومعاملات العجز وسلف تمكين المتقاعدين وإعادة توزيع الرواتب التقاعدية للورثة المستحقين.

وأشارت المؤسسة إلى أن المعاملات المقدمة عبر بوابة الخدمات على موقعها الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO من حسابات خاصة بالأفراد بلغت حوالي مليوني معاملة، توزعت على مختلف الخدمات والمنافع التأمينية الخاصة بالضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أن غالبية خدماتها أصبحت إلكترونية ولا تحتاج إلى مراجعة الفروع، داعيةً المؤمن عليهم للتسجيل في خدماتها الإلكترونية والاستعلام عن خدمات ومنافع الضمان.

ولفتت إلى استحداث مكاتب خدمات في مختلف محافظات المملكة لتقديم الدعم الفني المطلوب للأفراد والمنشآت إلكترونيا، منها 14 مكتباً ومركز خدمة في غرف التجارة والبلديات الأسبوع الحالي، فيما سيباشر مركز الخدمة الجديد في شركة عبدون للمجمعات التجارية للتطوير العقاري "مكة مول" الأسبوع المقبل، كما ستستحدث مراكز خدمة في المولات لاحقا.

 




 

 


 

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