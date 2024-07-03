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الأربعاء، 03-07-2024 01:52 م

اعلان صادر عن المستقلة للانتخاب بشأن تغطية الانتخابات النيابية 2024

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد للصحفيين والإعلاميين المحليين لتغطية الانتخابات النيابية 2024،  وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والدولية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2024،، والصادرة لهذه الغاية والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.IEC.jo  للفترة من يوم الاربعاء الموافق 3- 7-2024 ولغاية نهاية دوام يوم  الأربعاء الموافق 21- 8-2024، علما أنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ.

وتدعو الهيئة كافة الصحفيين والاعلاميين والفنيين والمصورين والعاملين في المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين  الراغبة في المشاركة في عملية التغطية والتي تنطبق عليها الشروط الواردة في التعليمات المذكورة أعلاه زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على التعليمات التنفيذية وتعبئة النماذج  المعتمدة لهذه الغاية.

وتؤكد الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على التعاون مع المؤسسات الاعلامية وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الصحفيين وتغطية كافة مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.
وللمزيد من الاستفسارات حول اعتماد الصحفيين يرجى الاتصال على العناوين التالية:                                
هاتف :   0770448054                        
                بريد إلكتروني: Press @entikhabat.jo

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